Nicola Murru, terzino del Torino, a Sky Sport:

«Preoccupazione in questo momento nessuna, sappiamo che l’Inter è una squadra forte ma noi ci giochiamo la salvezza. Non è importante se noi ci giochiamo la salvezza contro la prima in classifica. Dobbiamo giocarcela. Loro oltre ad essere un grande gruppo di giocatori nel singolo sono anche una grande squadra, dovremmo fare lo stesso».