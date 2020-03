Musso chiama l’Inter: «Mi piacerebbe giocare con Lautaro»

Il portiere dell’Udinese Musso ha parlato del suo futuro e strizza l’occhio all’Inter: «Mi piacerebbe giocare con Lautaro Martinez»

Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha strizzato l’occhio all’Inter in ottica futura: «Vorrei giocare ancora con Lautaro Martínez, così come con altri giocatori che ho già avuto come compagni di squadra. È uno dei migliori attaccanti del mondo: lo conosco, è un lottatore. Si dice che possa andare al Barcellona: dipenderà da molte situazioni, bisogna prendere tutto con le pinze».

«È bello sentire queste voci, sapere che una squadra così importante come l’Inter è interessata al mio cartellino mi dà tanti stimoli per dare sempre di più il meglio di me. Ma ora sono concentrato al 100% sull’Udinese: grazie a questo club ho ottenuto la prima convocazione in Nazionale argentina. Cerco di superarmi sempre, giorno dopo giorno», ha concluso Musso ai microfoni di Olé.