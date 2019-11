Musso esulta: «Sapevo che questo momento sarebbe arrivato»

Juan Musso ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro la Spal. Le sue parole

«È incredibile, ci siamo allenati molto sui rigori visto che non ne avevo ancora parato uno. Sapevo che il momento sarebbe arrivato ed è arrivato oggi. Volevamo vincere, ma quando non riesci a vincere è meglio non perdere. Sono partite che non sai come finiranno, perdere la partita all’ultimo sarebbe stato davvero un peccato. Ci è mancato l’ultimo passaggio, non molto di più. Continueremo a lavorare così, sono sicuro che i punti arriveranno. Rappresentiamo l’Udinese, vogliamo vincere, a maggior ragione in casa. Qui è difficile vincere per molte squadre»