Nagelsmann Germania, ufficiale la decisione sul futuro del Ct

Nagelsmann e la Germania hanno deciso cosa fare nel futuro: niente Bayern Monaco per il Ct, perché ha rinnovato. La nota della federazione:

NOTA – «Nagelsmann rimarrà l’allenatore della nazionale maggiore maschile della Germania dopo il Campionato Europeo di casa. Lo hanno deciso oggi venerdì il Consiglio di Sorveglianza e l’Assemblea degli Azionisti di DFB GmbH & Co. KG. Il nuovo contratto del 36enne è valido fino alla conclusione della prossima Coppa del Mondo FIFA nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nel settembre dello scorso anno, Nagelsmann ha inizialmente firmato un contratto fino a EURO 2024 incluso».