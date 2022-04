Nagelsmann: «Ho ricevuto 450 minacce di morte dopo l’eliminazione»

Nagelsmann ritorna sull’eliminazione: «Non me ne frega un c***o. Le persone possono scrivere quello che vogliono»

Nagelsmann torna sull’eliminazione contro il Villareal e in conferenza stampa dice di aver ricevuto numerose minacce di morte, come già erano arrivate ad altri dirigenti dei tedeschi. Le sue parole

MINACCE – «Posso convivere abbastanza bene con le critiche di Karl Heinz Rummenigge, ma forse non così bene con le 450 minacce di morte su Instagram. In realtà accade dopo ogni partita, indipendentemente dal fatto che vinciamo o perdiamo. Minacciano anche mia madre che non ha nulla a che fare con il calcio. È un po’ folle. Non me ne frega un cazzo. Le persone possono scrivere quello che vogliono»