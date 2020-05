Nagelsmann: «Proverò a non dire nulla di grave…» – VIDEO

L’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann in conferenza stampa sulle parolacce dei calciatori in campo – VIDEO

Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia della ripresa del campionato di Bundesliga per il Lipsia, Julian Nagelsmann ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«La nostra squadra non è rumorosa sul campo. Non ho sentito nessuno dire parolacce o simili che gli spettatori potrebbero sentire. Quel che diranno sul campo i giocatori non sarà nulla di grave. Cercherò di fare lo stesso nell’area degli allenatori».