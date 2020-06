Nagelsmann non molla Werner: «Nulla è ancora deciso» – VIDEO

Le dichiarazioni del tecnico del Lipsia Nagelsmann sul futuro di Timo Werner, vicinissimo al Chelsea – VIDEO

Nel corso della conferenza stampa, Julian Nagelsmann si è soffermato sulle voci intorno a Timo Werner, il quale sarebbe ormai a un passo dall’addio al Lipsia.

«Dobbiamo mettere un po’ di chiarezza nelle cose. Il primo passo, ossia il trasferimento, non è avvenuto Penso non sia corretto quindi parlare di seconda fase (della trattativa, ndr). Una volta che si è chiuso il primo step, le parti in causa, ossia i club, devono mettersi d’accordo sui passaggi successivi. Anche il giocatore deve decidere cosa fare».