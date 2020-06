Nainggolan allontana l’Inter: «Se il Cagliari vuole, resto qui»

Radja Nainggolan ha parlato della vittoria sul Torino e del suo futuro con la maglia del Cagliari: le dichiarazioni

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Torino.

PRESTAZIONE – «Io sono sempre a disposizione. Due giorni fa mi sono buttato in mezzo al gruppo bello carico, la squadra mi sostiene ed io sostengo loro. È bello giocare con loro. Il mister è arrivato qua sapendo che eravamo in difficoltà, mi è piaciuto come sta gestendo le cose. Ci ha dato la mentalità per giocare come quelle tredici partite del girone dall’andata».

EUROPA – «Chissà che l’Europa non si possa ancora raggiungere. Sognare non fa male a nessuno».

FUTURO – «Sul mio futuro non so niente, ma se il presidente farà uno sforzo importante non sarebbe male restare. Non credo farò l’allenatore quando smetterò, ma avendo una certa esperienza, mi piace dare consigli. Aiuto tutti, soprattutto i giovani come Carboni che oggi ha fatto una bella partita dimostrando personalità».