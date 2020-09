Nainggolan Cagliari, accordo vicino con l’Inter: cifre e dettagli

Il Cagliari è a un passo da Radja Nainggolan: all’Inter soldi più due contropartite tecniche. Tutti i dettagli dell’operazione

Il Cagliari è sempre più vicino a Nainggolan. Questo pomeriggio è andato in scena un incontro tra la dirigenza rossoblù e l’Inter per stabilire le basi del trasferimento, che si verificherà con il pagamento di 12 milioni di euro per il titolo definitivo e l’inserimento di due contropartite tecniche.

Come riportato da Sky Sport, ai nerazzurri piacciono Ladinetti, Biancu, Marigosu e Galliano. Nelle prossime ore verrà sancito l’accordo: per quanto riguarda il contratto del centrocampista belga, i 9 milioni di euro lordi percepiti verranno spalmati su tre anni.