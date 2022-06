Nandez, il Napoli è una destinazione gradita

Sempre più lontano dal Cagliari il futuro di Nandez. Su di lui c’è il Napoli, destinazione gradita al calciatore

Il destino del centrocampista uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez è ancora tutto da decidere: l’unica certezza è che in questa sessione di mercato lascerà la Sardegna.

Come riporta La Nuova Sardegna è ancora incerto quale sarà il nuovo club per El Leon, al momento non ci sono stati veri e propri affondi per il giocatore. Interesse di Monza e Juventus ma niente di concreto così come da parte del Napoli che, ad oggi, risulta essere la destinazione più gradita dal giocatore.