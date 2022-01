Nandez Juve, la pista si raffredda: la formula dell’affare l’ostacolo principale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari: la trattativa con la Juve per Nandez si starebbe raffreddando a causa del nodo legato alla formula dell’affare

I contatti tra Cagliari e Juventus per discutere in merito al futuro di Nahitan Nandez si sono intensificati in questi ultimi giorni. Il nodo che blocca la trattativa è la formula dell’affare. I bianconeri ragionano su un prestito oneroso (che si aggira attorno ai 2 milioni) con diritto di riscatto.

I sardi invece – come ricorda questa mattina l’edizione del Corriere dello Sport – puntano sui 18 mesi, in modo tale arrivare anche alla stagione successiva. Si unisce, inoltre, l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions League della Vecchia Signora.

