Napoli, 103 tifosi fermati ad Amsterdam

103 tifosi del Napoli sono stati fermati dalla polizia olandese: quasi tutti già rilasciati, non ci sono stati disordini

La polizia olandese ha fermato 103 tifosi del Napoli prima della partita contro l’Ajax. Come riportato dal Mattino, i motivi dei fermi sono vari: c’era chi si copriva il viso con degli indumenti, chi aveva con sé dei bastoni, chi un coltello. Altri due sospetti sono stati arrestati per oltraggio e possesso di fuochi d’artificio. Inoltre c’è stato un lavoro delle forze dell’ordine per evitare scontri tra le tifoserie alla fermata di Bijlmer Arena.

La polizia di Amsterdam conferma che non ci sono stati disordini prima, durante e dopo la partita e quasi tutti ieri sera erano stati rilasciati.