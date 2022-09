Napoli, addii importanti e acquisti di prospettiva: la pagella del calciomercato azzurro

Il Napoli si è mosso molto questa estate, sia in entrata che in uscita. La pagella del calciomercato azzurro

Cessioni importanti e acquisti di prospettiva. Il Napoli si è mosso moltissimo nella finestra di calciomercato estiva, questa la pagella de La Gazzetta dello Sport sugli azzurri con un 7,5.

MERCATO NAPOLI – «Il Napoli non ha avuto paura delle sue ombre e chiude questo mercato con alcune liete novelle. Kim è partito bene, i paragoni con Koulibaly non lo hanno intimidito. E il georgiano Kvaratskhelia è addirittura già diventato un idolo dei tifosi, orfani di Insigne. Sono le storie esemplari di un cambio generazionale che ha visto Raspadori prendere il posto di Mertens e Simeone rilevare Petagna. Invece Ndombele al posto di Fabian Ruiz ha bisogno di un po’ di rodaggio. In ogni caso Spalletti non può lamentarsi e De Laurentiis ha sistemato il bilancio».