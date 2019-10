Napoli, ag. Hamsik: «Record di Mertens? Sarebbe felice»

L’agente dell’ex capitano del Napoli Hamsik parla del possibile record di gol di Mertens: «Sarebbe felice se succedesse»

L’agente di Marek Hamsik ha parlato del ritorno del centrocampista slovacco al San Paolo in occasione della sfida contro l’Atalanta: «Sarà sicuramente un bellissimo momento per Marek, che ha scritto la storia del Napoli, e per tutti i tifosi che rivedranno l’ex capitano azzurro».

«Record di Mertens? Hamsik sarebbe felice se succedesse contro l’Atalanta. Ha ottimi ricordi di Napoli. Non è stato facile lasciarla, lui era un simbolo della squadra e della città», ha concluso Juri Venglos ai microfoni di Radio Kiss Kiss.