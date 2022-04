Napoli, ag. Osimhen: «Comiche le notizie sul suo permesso. In futuro...»

Napoli, l’agente di Victor Osimhen commenta la situazione del suo assistito. Le dichiarazioni sul permesso e il futuro del ragazzo

Roberto Calenda, agente per l’Italia di Victor Osimhen, ha commentato la situazione attorno al suo assistito ai microfoni di Radio Marte.

POLEMICHE RIENTRO – «Innanzitutto voglio toccare questo argomento in maniera leggera, poi parliamo di calcio. Alcune dinamiche dell’informazione le ho ormai capite, sono in questo mondo da tanti anni ormai, ma è comico che vengano date notizie kamikaze senza senso. Mi fa piacere che anche il Napoli abbia preso posizione attraverso le parole di Giuntoli, non capisco a cosa si volesse arrivare. La problematica era accaduta già in occasione delle feste di Natale».

FUTURO – «Il ragazzo è focalizzato solo sul Napoli. Vuole vincere e ha già dimostrato il suo attaccamento alla maglia azzurra. Ora gioca in una squadra forte, ma capisco che i giornali vadano riempiti. Anche chi non si intende di calcio probabilmente farebbe il nome di Osimhen per delle trattative. Victor è un giocatore del Napoli ed è concentrato solo su questo finale di stagione».