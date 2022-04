Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Osimhen: sfida alle milanesi

Calciomercato Napoli, il club azzurro ha già individuato il sostituto di Osimhen in caso di cessione in estate: ecco chi è

Come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante le alte richieste il Napoli teme di perdere Victor Osimhen in estate. I club di Premier tentano il nigeriano, che dovrà essere rimpiazzato adeguatamente in caso di cessione.

L’obiettivo numero uno dei partenopei sarebbe quindi Gianluca Scamacca, già nel mirino di Inter e Milan e pronto a lasciare il Sassuolo per spiccare il grande salto in un top club.