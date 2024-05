Torino Bologna, brividi nell’intervallo: il ricordo dei caduti di Superga

Atmosfera da brividi al Grande Torino, durante Torino Bologna i granata hanno ricordato il 75° anniversario dei caduti di Superga

(Inviato al Grande Torino) Se il match Torino Bologna (in campo) al meno per il momento non ha trasmesso grandi emozioni, l’atmosfera (sugli spalti) è tutt’altro che apatica. Nel corso dell’intervallo dell’incontro tra la squadra di Ivan Juric e quella di Thiago Motta il pubblico granata ha infatti ricordato il 75° anniversario della tragedia di Superga.

Il 4 maggio del lontano 1949 infatti, Valentino Mazzola e compagni persero prematuramente la vita nel tragico incidente aereo di ritorno da Lisbona. Ed è così che in attesa del ritorno in campo dei giocatori, i ‘Senso unico’ (band sabauda) hanno intonato ‘Un giorno di pioggia’. Brano appositamente scritto per omaggiare gli Invincibili. Ventitremila anime hanno contato col loro.