Torino Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Grande Torino, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Bologna si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24.

1′ – Il match è iniziato

3′ – Atmosfera incredibile al Grande Torino, stadio quasi sold out.

5′ – Meglio i granata in questo avvio, rossoblù dietro la linea del pallone

9′ – Avvio lento: le due squadre sembrano studiarsi ora

15′ – Occasione Torino: timida chances per i granata che si affacciano in area avversaria. Cros per Zapata respinto, arriva allora Vlasic che tira ma colpisce un avversario. Sul ribaltamento di fronte si fa invece vedere il Bologna che tenta un contropiede ma non trova la via della rete

18′ – TRAVERSA TORINO: i granata ad un passo dal vantaggio. Ci prova Sanabria che incorna di testa dal limite dell’area. Il pallonetto incontra però la traversa, sulla ribattuta Zapata viene murato

22′ – Contninua a piovere al Grande Torino: pallone che scivola sul manto erboso e spesso anche i calciatori. Match che, forse anche causa eventi atmosferici, non decolla

29′ – Non c’è la fa Vlasic. Juric costretto al cambio, noia muscolare per lui. Al suo posto dentro Linetty

35′ – Possesso Bologna quando superiamo la mezz’ora, prolungata manovra degli ospiti che si intendono alla perfezione.

39′ – Ancora Zapata. Il colombiano – il più attivo tra i suoi – si libera nello spazio e lascia partire un tiro indirizzato verso lo specchio. Causa la posizione defilata però, la conclusione viene murata

45′ – 2 minuti di recupero

45′ + 2′ Fine primo tempo

45′- Inizia la ripresa

50′ – Parte meglio il Bologna. La squadra di Motta sembra entrata in campo con un piglio diverso. Due occasioni già confezionate

55′ – Si scalda il Grande Torino: partita che entra nel vivo. Nessuna reale opportunità da gol, ma buon ritmo e tanto agonismo in campo

59′ – Cambio Bologna, esce Fabbian entra Moro

69′ – Altro campio Bologna: fuori Ndoye, dentro Orsolini. Fuori anche Saelemaekers, entra Odgaard

70′ – Ache Juric pensa ai cambi, il tecnico guarda la partita. Match ancora bloccato

73′ – Cambio Torino: esce Sanabria, entra Pellegri

73′ – Fischi per Pellegri, valanga di fischi per l’attaccante del Torino (dai suoi stessi tifosi) all’ingresso in campo

82′ – Ultimo cambio Bologna, entra Castro ed esce Aebischer

85′ – Cambia il Torino: esce Bellanova ed entra Lazaro

88′ – Ultimi minuti di gioco. Partita maschia, rude. Forse proprio la tanta intensità dei 22 in campo sta facendo risentire il gioco. Partita avida di emozioni per ora

90′ – 4 minuti di recupero

90′ + 4′ fine del match

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta.