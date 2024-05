Vojvoda: «Torino Bologna? Vinciamo per Superga, sull’Europa…»

Mergim Vojvoda ha parlato prima di Bologna Torino, così il talento granata ha fotografato il match valido per la giornata numero 34 di Serie A

Mergim Vojvoda ha parlato prima di Bologna Torino. Intervenuto a Sky Sport l’esterno granata si è espresso così sulla partita che vedrà i ragazzi di Juric affrontare la squadra di Thiago Motta. Commento anche sull’anniversario numero 75° di Superga e la recente sconfitta contro l’Empoli, primo di una serie di risultati (sportivamente parlando) poco felici per i sabaudi. Ecco le parole del giocatore.

ANNIVERSARIO GRANDE TORINO – «Vuol dire tanto per noi, è un ricordo al Grande Torino, una squadra che ha dato tanto. Hanno lasciato una legacy incredibile, per noi è un orgoglio indossare questa maglia. Vogliamo far bene per loro, perché è qualcosa di incredibile e spero di poter fare un bel regalo ai tifosi».

KO CON L’EMPOLI HA INFLUENZATO – «Noi abbiamo sempre guardato partita dopo partita, purtroppo alcune gare come quella o col Frosinone avremmo dovuto vincere, non farlo ci ha fatto calare. E’ un peccato, perché abbiamo la squadra per fare bene e per arrivare più avanti. Ora cercheremo di far bene queste 4 partite, ancora non è finita, ma certamente avremmo dovuto fare meglio prima».