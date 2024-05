Franco MASTANTUONO, il nuovo fenomeno del calcio argentino. C’è già un club europeo pronto all’accordo con il RIVER PLATE

Il nuovo fenomeno del River Plate è già nel mirino di diverse squadre europee. Ecco la situazione in ottica CALCIOMERCATO

Il nuovo crack del calcio sudamericano è Franco Mastantuono: a 16 anni e 8 mesi è stato il più giovane giocatore a segnare un gol con il River Plate, il primo a scendere in campo in SuperClasico e a debuttare nella Copa Libertadores. E dove c’è un fenomeno non può che esserci anche il Real Madrid.

Lo scrive oggi Olè, quotidiano argentino: «Comprendendo che Mastantuono è un progetto attraente per le sue capacità tecniche – gioca a 16 anni come se fosse un giocatore esperto – ma anche per il suo profilo, il Real ha proposto di fertilizzare il terreno avviando una trattativa con la sua cerchia più vicina. Colloqui che, anche senza un risvolto ufficiale, permettono al Real Madrid di superare i suoi concorrenti dal portafoglio ampio: i primi cinque club della Premier League, il PSG, e i due colossi tedeschi, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutti club che si sono fatti avanti con i loro osservatori ma non hanno stabilito un vero e proprio legame come invece ha già il Real».

Il piano congegnato prevede un accordo prima della scadenza della prossima sessione di mercato estiva: «la strategia potrebbe prevedere che Mastantuono resti ancora un anno o 18 mesi al River, ufficializzando l’operazione solo nell’agosto del 2025, quando Franco compirà 18 anni»