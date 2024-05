Marsiglia Atalanta: non è SCAMACCA il migliore in campo. Sono due i giocatori di Gasperini che meritano il 7

Marsiglia Atalanta, non è Scamacca il migliore in campo nonostante il gol: voti e pagelle dei quotidiani dopo l’Europa League

Ha segnato il gol che è valso il momentaneo vantaggio dell’Atalanta, ma non è Scamacca il migliore in campo secondo La Gazzetta dello Sport. L’attaccante non va oltre il 6,5, a differenza di due compagni di squadra che meritano il 7 in pagella.

EDERSON – «Sette polmoni per far respirare la Dea. Partecipa all’1-0, strepitoso soprattutto un recupero su Veretout che andava dritto per dritto verso Musso».

DJIMSITI – «Torna in mezzo, a suo agio anche se il rivale è Aubemayang: quando il gabonese è solo davanti a Musso era in recupero non per colpa sua. Ripresa con chiusure sempre perfette».