Napoli, agente Callejon: «De Laurentiis vuole il rinnovo, manca accordo»

Gli aggiornamenti sulla trattativa fra l’entourage di José Callejon e il Napoli per il rinnovo dell’attaccante spagnolo

Nel corso del suo intervento a Sevilla ABC, Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, ha parlato della trattativa col Napoli per il rinnovo dell’iberico.

«Il presidente De Laurentiis ha sempre avuto il desiderio di rinnovare il contratto di Josè, ma in questo momento non c’è accordo. Siamo grati per l’interesse mostrato nei suoi confronti e c’è grande affetto reciproco. Abbiamo due posizioni diverse ma non c’è mai stato conflitto».