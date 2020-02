Napoli, l’agente di Hysaj: Vogliamo il rinnovo e poi la cessione

Napoli, l’agente di Hysaj fa chiarezza sulla posizione del suo assistito: ecco le sue parole relative al prossimo calciomercato

L’agente di Hyasj, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione del suo assistito. Ecco le parole dell’agente del terzino del Napoli.

«Ne abbiamo parlato, il Napoli sa quella che è la situazione. Attendiamo risposte, quando le daranno vedremo cosa ci diranno. C’è tutta la volontà di rinnovare per poi essere ceduti in estate, non voglio più avere due giocatori miei nello stesso ruolo».