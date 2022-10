Napoli show al Maradona e in Europa: gioco, gol e grinta

Il Napoli supera l’Ajax e già alla quarta giornata è qualificata agli ottavi di Champions League, prima volta nella storia

Il Napoli supera l’Ajax e già alla quarta giornata è qualificata agli ottavi di Champions League, prima volta nella storia. Gli azzurri dominano, giocano e segnano. Altri quattro gol segnati e vittoria agevole contro i lancieri.

La squadra lavora nonostante i cambi e alcune assenze. Spalletti può godersi il gioco, i gol e la grinta con cui i suoi ragazzi entrano in campo. Il Napoli c’è è più vivo che mai e quest’anno può davvero sognare qualcosa di importante. Osimhen è tornato in campo, ancora non in condizione ma con la voglia di essere sempre più decisivo e incisivo per la sua squadra.