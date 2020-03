Napoli, allenamento con vista Barcellona: le condizioni di Elmas e Meret

Il Napoli si è allenato questa mattina in vista del match di Champions League contro il Barcellona: il report dell’allenamento

Il Napoli continua la preparazione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, sfida che si giocherà a porte chiuse per via dell’emergenza Coronavirus.

Ecco il report dell’allenamento: «Elmas è rientrato in gruppo. Meret si è allenato parte con la squadra e parte seguendo lavoro differenziato. Malcuit ha svolto tabella personalizzata sul campo 2. Terapie per Maksimovic».