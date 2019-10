Napoli, Ancelotti senza Allan ma con Manolas e Mario Rui: recuperati

Napoli, Ancelotti perde Allan ma può sorridere: Manolas e Mario Rui sono recuperati. Entrambi a disposizione per la sfida contro la Roma

Momento non semplicissimo per il Napoli che, oltre ad essere reduce dal rocambolesco pareggio di ieri contro l’Atalanta, dovrà fare a meno di Allan per il problema al ginocchio rimediato in partita.

Al contempo però, Carlo Ancelotti può anche accennare un mezzo sorriso. Questo perché, come si legge dal sito ufficiale dei partenopei, il tecnico ha recuperato Manolas e Mario Rui. Entrambi saranno quindi a disposizione contro la Roma.