Napoli, Anguissa: «Siamo pronti a lottare per il vertice»

Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato delle ambizioni e degli obiettivi degli azzurri ai microfoni de Il Mattino. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Questo Napoli è pronto a lottare in ogni partita per puntare al vertice. Possiamo provare a vincere qualcosa di importante. Vogliamo arrivare più avanti possibile in ogni competizione».

NAPOLI – «Ho scelto questa piazza perché so che qui posso togliermi grandi soddisfazioni. Le premesse per un campionato da protagonisti ci sono tutte».