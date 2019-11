Napoli, ansia Milik: nuovi esami dopo l’infortunio

L’attaccante del Napoli Milik è rientrato dalla Polonia e presto si sottoporrà a nuovi esami per chiarire l’entità dell’infortunio

Sono ore di apprensione in casa Napoli per le condizioni fisiche di Arkadiusz Milik, rientrato nella giornata di ieri dal ritiro della nazionale polacca per una lesione ai muscoli addominali.

L’attaccante azzurro si sottoporrà nelle prossime ore a nuovi esami clinici per definire l’entità dell’infortunio, che lo ha tenuto ai box anche per la sfida del San Paolo contro il Genoa.