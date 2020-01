Il Napoli ha aperto al rinnovo di Mertens: l’attaccante belga vuole restare in azzurro e prolungare il proprio contratto

Dries Mertens potrebbe prolungare il proprio contratto con il Napoli e scacciare le voci di mercato in cui è stato coinvolto, in vista della prossima stagione. L’attaccante belga ha comunicato al club la volontà di restare in azzurro.

Come riportato da Sky Sport, anche il Napoli ha mandato segnali all’entourage di Mertens. Il rinnovo adesso è possibile.