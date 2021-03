Napoli, Bakayoko non si allena: le ultime da Castelvolturno

Bakayoko oggi non si è allenato: il centrocampista infatti ha saltato la seduta odierna. Ecco le ultime anche su Lozano e Petagna

Gattuso fa i conti con una stagione piena di difficoltà e ora deve prendere in considerazione la possibile assenza di Bakayoko contro il Bologna: ecco le ultime da Castelvolturno anche su Lozano e Petagna.

«Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra. Bakayoko non ha preso parte alla seduta per indisposizione».