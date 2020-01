Napoli Barcellona, prezzi altissimi per il match: curve a 70 euro

Napoli Barcellona, prezzi altissimi per il match di Champions dove una curva costerà 70 euro

Non c’è pace in casa Napoli. Se prima il problema era la questione della squadra, poi dell’allenatore, ora a scatenare le ieri dei tifosi sono i prezzi dei biglietti per la gara di Champions contro il Barcellona.

La società infatti ieri ha reso pubblici i prezzi dei vari settori dove un tifoso per vedere Messi e compagni dovrà sborsare 70 euro solo per la curva, 130 per un distinto. Un prezzo decisamente troppo alto considerando che in match di campionato lo stesso settore costa circa 20 euro.