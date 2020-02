Napoli Barcellona: sfruttare le fasce per mettere in difficoltà i blaugrana

Il Napoli dovrà sfruttare il cambio campo per Callejon. Il Barcellona può infatti soffrire sulle corsie esterne

Il Napoli di Gattuso costruisce e rifinisce soprattutto tramite corsie esterne. Il 433 crea continue combinazioni in fascia tra ala, terzino e mezzala. Considerando che il Barcellona giocherà con il rombo e con terzini di riserva, rischia di essere molto esposto nei cambi di campo.

Sarà una situazione che i partenopei dovranno sfruttare, come per esempio accadde contro la Juventus (altra squadra che gioca con il rombo). Un esempio nella slide sopra. Insomma, può essere una delle chiavi tattiche del match, con la posizione larga di Callejon che può creare parecchie occasioni per il Napoli.