Napoli, bentornato Mertens: il belga è l’uomo che serve a Gattuso

Contro il Benevento, Dries Mertens è tornato al gol. Ora Gattuso ha finalmente il suo attaccante

Dries Mertens è tornato. E forse lo ha fatto nel momento in cui il Napoli ne aveva più bisogno. Dopo il 20′ contro il Granada, al rientro dopo la ricaduta dell’infortunio alla caviglia, il belga è partito a sorpresa da titolare contro il Benevento ed ha subito fatto capire quanto pesante sia stata la sua assenza per gli azzurri. Ciruzzo ci ha messo 34 minuti per mettere le cose in chiaro e sbloccare il derby campano con una rete da punta vera, d’opportunismo con un tap-in al centro dell’area di rigore. Gattuso ha puntato sugli ottimi precedenti di Mertens contro i giallorossi. Nell’unico precedente in Serie A contro il Benevento in terra partenopea, il belga segnò infatti una tripletta nel 2017. E anche questa volta non ha deluso. Gol che porta l’attaccante a quota 131 con la maglia del Napoli, sempre più primo nella classifica all-time dei marcatori azzurri.

L’ARMA DI GATTUSO – E in questo periodo di grandissima difficoltà per il Napoli, Gattuso aveva bisogno di recuperare proprio uno degli uomini più rappresentativi della sua squadra. Mertens è un leader in campo e nello spogliatoio. Il belga ora è tornato e ha subito fatto vedere tutta la sua importanza. L’allenatore azzurro ha fatto a meno per fin troppo tempo del suo bomber. Adesso è tornato, pronto ad aiutare la squadra nel momento del bisogno.