Napoli, Insigne: «Dobbiamo essere consapevoli di essere forti»

Insigne dopo Napoli-Bologna ha parlato della sfida e del suo ritorno al gol su rigore

Al termine di Napoli-Bologna è intervenuto ai microfoni di DAZN Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole

LA PARTITA – «L’abbiamo preparata bene. Anche se non abbiamo vinto a Roma avevamo fatto bene. Pareggiare lì è stato tanta roba. Oggi dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Ci stava pareggiare a Roma, loro sono una grande squadra, non possiamo vincere tutte le partite. L’importante è essere consapevoli che siamo forti».

SBLOCCATO – «L’ho sempre ringraziato. Ho sempre sentito la sua fiducia e quella dell’allenatore. Io avevo sbagliato la reazione, perché la squadra non può vedere il suo capitano a terra».

RIGORE – «Sono andato deciso per tirare in quell’angolo e ho fatto gol. Io in settimana mi alleno per calciare in entrambi i lati. Oggi sono andato deciso».