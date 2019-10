Napoli: «Haaland? Notizia falsa», il comunicato degli azzurri

Dopo la notizia riguardante Haaland il Napoli ha chiarito la situazione con un comunicato su Twitter

Il Napoli non ci sta e replica alle voci di mercato circolate ieri in base alle quali la società avrebbe formulato un’offerta per Haaland. Gli azzurri hanno quindi voluto con un tweet chiarire la situazione.

«Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita».