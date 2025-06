Napoli, obiettivo Cardoso a centrocampo: Atletico Madrid avanti, ma in caso di rallentamenti...

Napoli, obiettivo Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis: Atletico Madrid al momento in vantaggio, ma i partenopei rimangono vigili

Il Napoli guarda alla Liga per rinforzare il centrocampo e tra i profili monitorati c’è quello di Johnny Cardoso, classe 2001 del Real Betis. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il mediano statunitense con passaporto italiano ha attirato le attenzioni del club partenopeo dopo una stagione di alto livello in Spagna. Cardoso si è distinto per visione di gioco, intensità e capacità di interpretare più ruoli nella zona centrale del campo, rendendosi uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo.

Tuttavia, al momento è l’Atletico Madrid ad essere in vantaggio nella corsa al giocatore. I Colchoneros hanno già presentato una prima offerta da 25 milioni di euro, respinta dal Betis che valuta il cartellino attorno ai 40 milioni. La società di Simeone è intenzionata a rilanciare fino a 30 milioni per provare a chiudere il colpo quanto prima. Da parte sua, Cardoso avrebbe già aperto all’ipotesi di trasferirsi nella capitale spagnola. Il Napoli, però, resta vigile: in caso di rallentamento nella trattativa tra Atletico e Betis, il club di De Laurentiis potrebbe tentare un inserimento, forte dell’apprezzamento del nuovo staff tecnico per il profilo del centrocampista. Anche il Wolverhampton segue la situazione, rendendo il futuro del giocatore ancora aperto.