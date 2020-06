Napoli, caso Lozano: Gattuso lo caccia dall’allenamento. La ricostruzione

Hirving Lozano non si impegna, Gennaro Gattuso lo caccia. La ricostruzione dell’episodio tra il messicano e l’allenatore del Napoli

Mai c’è stato e mai ci sarà feeling tra Hirving Lozano e Gennaro Gattuso. Specialmente dopo quanto accaduto durante l’allenamento di lunedì, quando il tecnico del Napoli ha mandato anticipatamente sotto la doccia il messicano per lo scarso atteggiamento mostrato in partitella.

I due hanno poi chiarito lo spiacevole episodio e, al momento, la convocazione dell’attaccante per la finale di Coppa Italia contro la Juventus non sarebbe in dubbio. A fine stagione si vedrà: l’intoppo è legato a quei 50 milioni di euro spesi per ingaggiarlo.