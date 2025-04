Nuovo centro sportivo del Napoli a Quagliano, l’assessore: «Abbiamo parlato con De Laurentiis e individuato la zona»

Napoli, il progetto del nuovo centro sportivo dei partenopei a Quagliano: «Abbiamo già parlato con De Laurentiis, ecco il progetto»

Il consigliere comunale ed ex assessore allo sport del Comune di Qualiano Bonaventura Cerqua ai microfoni di Radioclub91 dei progetti del Napoli per il nuovo centro sportivo, che dovrebbero sorgere nel comune. Di seguito le sue parole

IL PROGETTO DEL NAPOLI PER UN NUOVO CENTRO SPORTIVO A QUALIANO – «Con De Laurentiis ci siamo incontrati un anno e mezzo fa per parlare del progetto da realizzare sul territorio comunale. La zona individuata è già pronta per un investimento immediato. I terreni sono appartenenti a dei privati. A 15 km da Napoli est e Napoli sud è l’unica area che può ospitare questa importante struttura. La trattativa è avviata: per noi sarebbe un fiore all’occhiello e anche un’opportunità economica. Incrociamo le dita.»

TEMPISTICHE E OPPORTUNITÀ DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO – «Non più di 18 mesi. Di progettazione vera non abbiamo ancora parlato. A due metri ci sono campi da tennis e di padel, e sicuramente ci sarà un indotto a livello di attività commerciali. Come amministratori abbiamo una sola certezza: Qualiano ha 250mila metri quadrati per ospitare il centro sportivo e non ci sono strutture da demolire, quindi si può andare velocemente.»