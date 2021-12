Napoli, che guai per Spalletti: con l’Atalanta a rischio Koulibaly, Fabian e Insigne

Contro il Sassuolo, il Napoli ha perso per infortunio Koulibaly, Fabian e Insigne che adesso rischiano di non esserci con l’Atalanta

Non solo la beffa di un pareggio arrivato dopo esser stati in avanti per 0-2, ma anche la beffa per gli azzurri che in casa del Sassuolo perdono anche tre elementi fondamentali della squadra di Spalletti. A Reggio Emilia, infatti, il Napoli perde i pezzi minuto dopo minuto. Prima Insigne non rientra dagli spogliatoi per un indurimento al polpaccio, poi Fabian e Koulibaly lasciano il campo per dei problemi muscolari.

E così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra partenopea rischia di non avere sabato contro l’Atalanta né la sua coppia di centrocampo titolare, Anguissa-Fabian, né il suo capitano sulla fascia; oltre al lungodegente Osimhen. La Dea è a -5, in campionato è lanciatissima e arrivare a questo big match senza i suoi leader potrebbe essere un serio problema per Spalletti.