Napoli: come Gattuso ha cambiato lo stile difensivo

Gattuso ha cambiato molto il modo con cui il Napoli si difende. I partenopei adotta un baricentro molto basso

Gattuso viene sintetizzato da molti come allenatore difensivo, che bada soprattutto a fattori motivazionali. Nulla di più falso. Le sue squadre hanno meccanismi di uscita da dietro molto elaborati, giocano la palla seguendo i principi del gioco di posizione: attirano in avanti la pressione avversaria per trovare spazi alle spalle.

Tuttavia, da un punto di vista prettamente difensivo, il Napoli di Gattuso non è una squadra che esaspera il pressing alto. Anzi, i partenopei si distinguono per una fase di non possesso molto prudente. Si vede nella slide sopra, in cui addirittura si forma una linea a 6. Il risultato è che è molto difficile attaccare il Napoli quando è schierato dietro.