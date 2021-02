Napoli, conferenza Gattuso: «Siamo in emergenza non in vacanza»

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso in previsione della partita contro il Granada in Europa League

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole raccolte da Radio KissKiss.

EMERGENZA – «Siamo in emergenza, lo sappiamo ma non siamo qui in vacanza. Vogliamo fare una grande prestazione e per questo servirà un grande Napoli, con grande mentalità e grande forza. Loro sono veloci e ben organizzati. Siamo pochi ma saremo competitivi».

LOZANO – «Lozano è un calciatore importante per noi, come gli altri che mancano. Lo scorso anno si è espresso al di sotto delle proprie potenzialità. Inutile recriminare chi manca: abbiamo bisogno di tutti i nostri calciatori».

GRANADA – «Affrontiamo una squadra rognosa, con caratteristiche precise. Per loro è un grande evento, sappiamo che dovremo battagliare. Giocare ogni tre giorni, non allenarsi, prendere botte, diventa dura. Vale per tutti, va bene così. Non siamo qui a piangerci addosso».

DE LAURENTIIS – «Per noi è importante la vicinanza del Presidente. Lui è una figura che ha un ruolo di vertice e la sua presenza fa piacere sia a me che ai ragazzi. In questo momento bisogna stare uniti per dare calore e fiducia alla squadra».