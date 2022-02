Napoli, consegnata a Osimhen la nuova maschera: più piccola e leggera – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Napoli Osimhen ha ricevuto questa mattina la nuova maschera protettiva. È pronto per il Venezia

Altro passo in avanti per Victor Osimhen in vista del ritorno da titolare contro il Venezia. Questa mattina, infatti, il nigeriano ha ricevuto la nuova maschera protettiva più leggera e meno ingombrante e creata su misura sul viso dell’attaccante.

A realizzarla l’ingegnere progettista Roberta Ruggiero. Ora il bomber del Napoli potrà tornare in campo con più libertà.