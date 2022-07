Napoli, contatti con l’Inter per Correa

Il Napoli sta iniziando a trattare con l’Inter per Correa. I nerazzurri vogliono fare spazio in attacco per preparare il colpo Dybala

L’Inter deve mettere a segno una cessione importane in attacco per poter ancora concorrere per Paulo Dybala.

Come spiega Tuttosport, tra i giocatori che il club lascerebbe uscire senza grossi affanni c’è Joaquin Correa, che piace molto al Napoli. Ci sarà da trattare, visto che l’argentino ex Lazio pesa a bilancio per circa 24.5 milioni di euro.