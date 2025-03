Napoli, ancora un pranzo amaro per Conte: gli azzurri fermati al Penzo, le pagelle del tecnico

Napoli, le pagelle di Antonio Conte dopo il pareggio dei partenopei contro il Venezia nel lunch time: il tecnico cambia la formazione, ma…

Un pareggio che sa di occasione persa e a questo momento della stagione può essere decisivo per il Napoli di Conte. Contro il Venezia nel lunch time – l’ennesimo sprecato dai partenopei – Conte rimischia le carte in tavola: stessi uomini, ma in un nuovo 4-2-3-1. Un po’ di sfortuna c’è, ma il problema in zona gol rimane e anche dietro si sono presi alcuni spaventi. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Terza formazione consecutiva uguale, il Napoli meritava di più nel primo tempo ma quando nella ripresa manca la spinta, aspetta troppo a cambiare».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Vira sul 4-2-3-1 con McT alto a sinistra. Al netto della sfortuna del primo tempo, il problema vero è sempre il gol. Qualche perplessità sul cambio di Lukaku, ma a preoccupare è stato l’atteggiamento della ripresa».

TUTTOSPORT 6 – «Occasioni sciupate, ma poi il Napoli cala».

IL MATTINO 5.5 – «Si presenta con una novità nello spartito tattico. Gli uomini sono gli stessi, ma in Laguna il tecnico leccese si affida ad una difesa con 4 elementi, due mediani ed un centrocampo offensivo a supporto di Lukaku. Non è bastato. Anzi. Per certi aspetti la squadra ha faticato più del dovuto sulle palle lunghe degli avversari e sulla fisicità del centrocampo lagunare. Nel primo tempo il Napoli soffre il maggiore dinamismo del Venezia e rischia qualcosa di troppo davanti a Meret. Nonostante tutto la squadra confeziona comunque le sue occasioni. Peccato che manchino cinismo e lucidità sotto porta. Nella ripresa chiede ai suoi mediani di alzare il baricentro: l’intenzione c’è, il risultato un po’ meno. Si affida alla panchina alla mezzora della ripresa, ma i cambi non incidono»