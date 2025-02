Napoli, Conte non ha i punti di Sarri e Spalletti. Ma lo scudetto può arrivare lo stesso

Napoli, il confronto tra la squadra di Antonio Conte e quella di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti: i punti sono meno, ma può ancora vincere lo Scudetto

L’occasione per mantenere i 3 punti di vantaggio è sfumata per il Napoli, che col pareggio di ieri sera deve sperare nella Fiorentina stasera a San Siro. Ma l’avere toccato quota 55 punti non è banale: solo tre volte gli azzurri hanno fatto meglio nell’era dei 3 punti a vittoria.

É successo con Sarri in due occasioni nel 2015-16 (56) e nel 2017-18 (63), campionato poi vinti dalla Juventus di Allegri. Infine, ed è il precedente più felice, con Luciano Spalletti nel 2022-23, quando il Napoli aveva fatto il vuoto ed era addirittura a 65 punti a questo punto del campionato.