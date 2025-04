Napoli, senza Neres contro il Torino tocca a Raspadori: le scelte di Conte

Napoli, con Neres indisponibile Antonio Conte contro il Torino si gioca la carta Raspadori: idea di 4-4-2 con l’ex Sassuolo al fianco di Lukaku

Il Napoli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Torino. Con Neres fuori dai giochi, secondo la Gazzetta dello Sport la scelta ricade su Giacomo Raspadori, che offre soluzioni duttili tra gol e assist. L’assetto sarà probabilmente un 4-4-2 mascherato, con McTominay largo a sinistra e Politano pronto a sacrificarsi in copertura. Raspadori potrebbe agire vicino a Lukaku o alle sue spalle, diventando una pedina chiave per orientare la partita. A centrocampo, Anguissa resta favorito su Gilmour, seppur di poco, mentre in difesa spazio ancora a Di Lorenzo e Olivera, con Spinazzola in possibile ballottaggio sulla fascia sinistra.

In uno stadio che si annuncia pieno, ma senza De Laurentiis in partenza, il Napoli vuole affrontare il Torino con una formazione già quasi definita, salvo sorprese dell’ultimo minuto. L’obiettivo è chiudere ogni incertezza per arrivare con serenità alla gara e al futuro appuntamento con Antonio Conte. Da oggi, gli allenamenti potranno offrire indicazioni più precise, ma il piano è chiaro: meglio non avere dubbi.