Napoli, Conte ad un passo dalla storia: con lo scudetto centrerebbe un record assoluto in Europa, il dato

L’analisi sui risultati ottenuti da Antonio Conte come allenatore ora che è ad un passo dallo scudetto anche con il Napoli

Con il Napoli di Antonio Conte a un passo dalla conquista dello Scudetto 2024-2025, si profila per il tecnico leccese un traguardo che andrebbe oltre la semplice vittoria di un altro titolo. Dopo aver guidato la Juventus a tre trionfi consecutivi (dal 2011-12 al 2013-14), riportando i bianconeri ai vertici dopo anni difficili, e aver interrotto il dominio juventino conquistando lo Scudetto con l’Inter nella stagione 2020-21, Conte potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a vincere il campionato italiano con tre club differenti, considerando la revoca dei titoli vinti dalla Juventus di Fabio Capello nel 2004-05 e 2005-06. Un’impresa che sottolineerebbe la sua eccezionale capacità di plasmare squadre vincenti in contesti diversi, imprimendo ovunque il suo marchio di fabbrica: intensità, organizzazione tattica e una fame di vittoria insaziabile.

La carriera di Antonio Conte come allenatore in Italia è stata un crescendo di successi. Alla Juventus, prese una squadra reduce da due settimi posti consecutivi e, dal 2011 al 2014, la trasformò in una macchina da guerra, vincendo tre Scudetti di fila e due Supercoppe Italiane, gettando le basi per un ciclo di dominio durato quasi un decennio. Il suo calcio intenso e la sua leadership carismatica furono i pilastri di quella rinascita. Successivamente, all’Inter, nella stagione 2020-2021, compì un’altra impresa significativa: riportò lo Scudetto sulla sponda nerazzurra di Milano dopo undici anni, interrompendo proprio la lunga egemonia della Juventus che lui stesso aveva iniziato. Anche qui, la sua capacità di costruire un gruppo coeso e determinato fu decisiva. Ora, con il Napoli, si appresta a completare un tris che avrebbe del leggendario. Arrivato in un ambiente che cercava un rilancio dopo una stagione di transizione post-Scudetto 2023, Conte ha saputo, ancora una volta, infondere la sua mentalità vincente, portando gli azzurri a un passo da un altro tricolore.

Come accennato, la revoca dei due Scudetti vinti dalla Juventus sotto la guida di Fabio Capello (2004-05 e 2005-06) a seguito di Calciopoli, fa sì che “Don Fabio” conti ufficialmente nel suo palmarès italiano i titoli vinti con il Milan (quattro) e con la Roma (uno). Pertanto, Antonio Conte diventerebbe il primo allenatore in assoluto a vincere lo Scudetto con tre club italiani differenti. Grandi allenatori come Giovanni Trapattoni (6 Scudetti con la Juventus, 1 con l’Inter) e Marcello Lippi (5 Scudetti, tutti con la Juventus) hanno legato i loro successi principalmente a un club, pur vincendo con due squadre diverse nel caso del Trap. Altri, come Arrigo Sacchi (Milan) o Helenio Herrera (Inter), hanno costruito cicli epici ma con una singola società in Italia. L’impresa di Conte assumerebbe quindi una connotazione di unicità storica per il nostro campionato.

Ma come si colloca un’eventuale impresa di Conte nel panorama dei principali campionati europei? Vincere il titolo nazionale con tre squadre diverse nello stesso paese è un evento estremamente raro, che testimonia una capacità di adattamento e una continuità di successo fuori dal comune.

Inghilterra (Premier League/First Division): Nessun allenatore nella storia del calcio inglese ha vinto il titolo di prima divisione con tre club differenti. Figure leggendarie come Sir Alex Ferguson (Manchester United) e Arsène Wenger (Arsenal) sono legati a un singolo club per i loro trionfi. José Mourinho ha vinto tre Premier League, tutte con il Chelsea. Carlo Ancelotti ha vinto con il Chelsea, Kenny Dalglish con Liverpool e Blackburn Rovers (due club).

Spagna (La Liga): Anche in Spagna, non si registrano allenatori capaci di vincere La Liga con tre squadre diverse. I grandi cicli sono spesso legati a figure iconiche di un singolo club (Miguel Muñoz al Real Madrid, Johan Cruyff al Barcellona) o a tecnici che hanno vinto con al massimo due squadre diverse in contesti molto particolari, ma nessuno è arrivato al tris.

Germania (Bundesliga): Udo Lattek (Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach) e Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund, Bayern Monaco) sono tra i più vincenti, ma entrambi hanno trionfato con due club diversi. Felix Magath ha vinto con Bayern Monaco e Wolfsburg. Nessuno con tre.

Francia (Ligue 1): Albert Batteux vinse con Stade de Reims e AS Saint-Étienne. Laurent Blanc con Bordeaux e Paris Saint-Germain. Anche qui, il traguardo delle tre squadre diverse nello stesso campionato nazionale per la vittoria del titolo appare irraggiungibile per la maggior parte dei tecnici.