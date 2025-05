Napoli, pronta la festa scudetto: città blindata e la decisione sul pullman scoperto

Le ultime sull’organizzazione della possibile festa scudetto del Napoli, ad un passo dal quarto tricolore della sua storia. I dettagli

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, parla dell’organizzazione della città per la possibile festa scudetto del Napoli. Gli azzurri dovranno battere il Cagliari per laurearsi campioni d’Italia dopo la lunga lotta contro l’Inter.

CITTA’ BLINDATA – «Domani dalle 18, scatta il piano traffico organizzato dal Comune di Napoli con 85 varchi presidiati e intere aree off limits alle auto. In città anche mille esponenti delle forse dell’ordine inviati dal Viminale a supporto delle forze già in servizio a Napoli e provincia. Tutti allertati anche i vigili urbani e la polizia provinciale».

MAXISCHERMI – «Maxischermi non solo a Napoli ma in 53 Comuni dell’hinterland così da mitigare lo spostamento da e per il capoluogo. Il Comune di Napoli e Regione Campania sostengono, ognuno per la propria parte, con quasi un milione di euro festeggiamenti e servizi per la città».

BUS SCOPERTO – «Napoli si prepara alla festa Scudetto: in caso di vittoria festa già nello stadio Maradona. Comune e Regione pronti a finanziare la festa Scudetto con la sfilata degli azzurri prevista eventualmente per lunedì su due bus scoperti».