Napoli, l’11 insostituibile di Conte: in tanti a mille minuti e pochissimo turnover, i numeri

Antonio Conte vara la linea del blocco forte e pochi cambi: i numeri della stagione dei partenopei: già in 11 sopra i mille minuti

Antonio Conte al Napoli ripesca dal passato per la linea guida dei partenopei: blocco forte di titolari e pochissimo turnover, come nel caso della Juve del primo Scudetto, che vinse avvalendosi di fatto di un undici titolare confermatissimo e pochi cambi scelti.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, anche con gli Azzurri il tecnico ha scelto questa linea: sono già 11 i calciatori che hanno più di mille minuti giocati in stagione, segno che nei loro confronti c’è una fiducia completa. A cominciare da Di Lorenzo e Rrahmani, che di minuto non ne hanno saltato neanche uno. Dietro di loro per minuti giocati ci sono McTominay e Anguissa, veri e propri assi nella manica di Conte: due mezzali fisiche e dinamiche, con l’innato senso per l’inserimento e il gol. in mezzo ai due un altro a cui Conte non rinuncia se può è Lobotka, con meno minuti causa infortunio, esattamente come Buongiorno, inamovibile prima di andare ko. In attacco piena fiducia a Lukaku e Politano, mentre chi si sta ritagliando uno spazio decisivo sono i titolari aggiunti Spinazzola e Juan Jesus, chiamati a sostituire Oliveira e Buongiorno. A completare l’11 degli over 1000′ c’è ovviamente Meret, assente solo per quattro gare causa infortunio. Chi nelle prossime giornate poi entrerà nel gruppo è Neres, che dopo la cessione di Kvara è passato da primo cambio a titolare.

Per gli altri poco spazio: Simeone e Rapsadori – i giocatori fuori dall’11 titolare con più minuti – hanno appena 290′ e questo si vede nella statistica sulle sostituzioni: il Napoli è ultimo in A per cambi effettuati entro il 75’ (appena 32). L’Inter ne ha fatti 40 in più (72). E l’Atalanta è ancora più distante, con 74 cambi.