Napoli, i convocati per la partita di Europa League contro il Legia Varsavia

Il Napoli ha diramato la lista dei venti convocati per la sfida di Europa League al Legia Varsavia

Il Napoli ha da poco diramato la lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Legia Varsavia. Come preannunciato non ci sarà Piotr Zielinski, mentre rientra a disposizione di Luciano Spalletti Kostas Manolas. Ecco la lista dei giocatori convocati.

I CONVOCATI – Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.